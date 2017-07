Mick Jagger brengt politiek getinte songs uit Redactie 27-07-2017 23:54 print

Mick Jagger maakt zich zorgen om het politieke en maatschappelijke klimaat in Groot-Brittannië. De zanger van de Rolling Stones uit zijn bezorgdheid in twee nieuwe tracks die donderdag zijn opgedoken op internet en bij de diverse streamingsdiensten.

"Er zijn veel problemen. Ben ik optimistisch als het om politiek gaat?", vraag Mick zich af. In een persbericht geeft hij zelf het antwoord: "Nee." Dat is dan ook duidelijk te horen in de songs England Lost en Got To Get A Grip. De Brit laat weten de songs in april te hebben gemaakt. "Toen wilde ik ze ook meteen uitbrengen." Volgens hem was het veel te veel gedoe om te wachten tot hij genoeg materiaal had voor een heel album. "Bovendien wilde ik niet dat de tracks hun impact zouden verliezen."

In England Lost is er een rol weggelegd voor rapper Skepta. Die liet onlangs al doorschemeren dat hij met Mick in de studio bezig was. Voor de song heeft de Rolling Stone zich laten inspireren door een interland van het nationale voetbalteam van Engeland. "Engeland verloor die wedstrijd. Maar toen ik aan het schrijven was, merkte ik dat het niet alleen over voetbal ging", legt hij uit. "Het gaat ook over de moeilijke tijd die wij als natie nu doormaken."

Ook in Got To Get A Grip zit een politieke boodschap. "Maar het gaat er vooral over dat mensen moeten doorgaan met hun leven, ook al is dat soms heel erg moeilijk", zegt Mick.