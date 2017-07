LawBreakers heeft laatste open bèta dit weekend

Boss Key Productions, de gametoko van Unreal Tournament-maker Cliff Bleszinski, houdt dit weekend een laatste open bètasessie voor de game LawBreakers. De officiële releasedatum is 8 augustus; de game komt alleen uit voor pc en PlayStation 4.

LawBreakers is een online first-person shooter waarin twee teams van vijf spelers ("Law" en "Breakers") het tegen elkaar moeten opnemen in verscheidene gamemodi. Spelers kunnen allerlei verschillende classes kiezen, zoals Battle Medic, Enforcer of Wraith, die ieder weer hun eigen unieke vaardigheden hebben. Om een idee van de game te krijgen kun je het beste even de gameplay in onderstaande filmpjes bekijken. De bèta gaat vrijdag van start en duurt tot maandag. LawBreakers gaat 30 euro kosten zodra het uitkomt.