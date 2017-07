Flatbrand Londen mogelijk doodslag

De Londense politie zegt dat er aanwijzingen zijn dat het stadsdeel Kensington en het management van de Grenfell Tower-flat zich schuldig hebben gemaakt aan doodslag. Dat meldt The Guardian.

In de nacht van 14 juni raasde een ongekend felle brand door de torenflat, hoofdzakelijk bewoond door armere Londenaren. Er kwamen zeker tachtig mensen om die als ratten in de val zaten. Onder meer de buitenbekleding van de flat zou een rol hebben gespeeld bij de snelle verspreiding.

Na de brand kwamen beschuldigingen naar buiten dat er voor goedkoop materiaal was gekozen die de flat voor de welgestelde omgeving op moest leuken, zonder afdoende aandacht voor de veiligheid. Controles in de afgelopen weken hebben echter nog vele andere brandgevaarlijke flats aan het licht gebracht.

Het gaat volgens de politie om zogeheten bedrijfsmatige doodslag waaraan stadsdeel en management zich schuldig zouden hebben gemaakt. Vertegenwoordigers van beide instanties zullen de komende weken aan de tand worden gevoeld, aldus een brief aan slachtoffers en nabestaanden.

Vraagtekens

Labour-parlementslid David Lammy, die zelf een vriend verloor, stelt echter vraagtekens bij de aanklacht. Op bedrijfsmatige doodslag staat immers geen gevangenisstraf maar een boete. Nabestaanden lieten zich eerder al cynisch uit over het strafrechtelijk onderzoek: ze verwachten niet dat er mensen voor verantwoordelijk worden gehouden.

Lammy roept de politie dan ook op te kijken of de aanklacht kan worden opgehoogd naar doodslag door grove nalatigheid. Daar staat namelijk wel celstraf op.

