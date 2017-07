Aantal gebruikers Twitter stijgt niet verder Redactie 27-07-2017 15:02 print

Twitter is er afgelopen kwartaal niet in geslaagd zijn aantal gebruikers verder op te krikken. Daarmee komt de opmars van vier kwartalen op rij met groei tot teleurstelling van beleggers ten einde. Het aandeel ging donderdag in de voorbeurshandel omlaag.

Het aantal actieve gebruikers bleef gelijk op 328 miljoen, waar marktkenners hadden gerekend op een stijging naar 332 miljoen. Daarmee blijft het achter bij de groei van andere socialmediabedrijven als Facebook, Instagram en Snapchat.

De omzet liep met 5 procent terug tot 574 miljoen dollar, wat wel iets hoger was dan de verwachtingen van analisten. De advertentie-inkomsten daalden met 8 procent tot 489 miljoen dollar. Het nettoverlies liep op tot 117 miljoen dollar, van 106 miljoen een jaar eerder. Dat was mede te wijten aan een afschrijving op een belang in het Duitse muziekplatform Soundcloud.



Aantal gebruikers Twitter stijgt niet verder (Foto: ANP)