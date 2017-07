Grand Theft Auto-ontwkkelaar Rockstar Games is op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2, maar dat betekent niet dat ze niet óók werken aan een nieuwe GTA-game. Acteur Tim Neff vermeldt op zijn digitale cv dat hij met Rockstar werkte aan motion capturing en stuntwerk voor de twee hiervoor genoemde games.

Hoewel iedereen wel aan zag komen dat een GTA 6 niet uit kon blijven na de buitenproportionele successen van diens voorgangers, is er nog altijd niets officieels gemeld door Rockstar zelf. Nu nog steeds niet, maar het is hiermee wel weer een beetje concreter geworden. In het cv van Neff staan verder geen details over de nieuwe Grand Theft Auto, bijvoorbeeld over welke personages hij personifieert met motion capture.

Neff liet in feburari van dit jaar al via zijn Instagram-account weten dat hij was afgereisd naar Rockstar San Diego, waarschijnlijk om de MoCap-opnames te maken. Het volledige cv van Tim Neff kun je hier vinden.

Waarschijnlijk kunnen we nog lang wachten voordat GTA VI verschijnt. Op dit moment is GTA Online, de multiplayervariant van GTA V, nog altijd razend populair. Van Red Dead Redemption 2 weten we dat het in 2018 gaat verschijnen. Met die informatie in ogenschouw is het niet onaannemelijk dat de nieuwe GTA op zijn vroegst in 2019 zal verschijnen.

Update 19.35 uur

Helaas, de cv van Tim Neff blijkt nep te zijn. Gamesite PCgamesN zegt te hebben gesproken met de acteur, die naar eigen zeggen helemaal niets van de vermeende MoCap-werkzaamheden afweet. Wel geeft Neff aan het verleden te hebben meegewerkt aan GTA V, maar het cv en de website waar deze op staat zijn hem volkomen vreemd.