PUBG onder vuur wegens belachelijk microtransactiesysteem

Fans van de online 'battle royale' shooter PlayerUknown's Battlegrounds (PUBG) voelen zich bedrogen door de introductie van een nieuw krattensysteem in de game. Hoewel het vooralsnog uitsluitend gaat om cosmetische microtransacties, zijn fans vooral boos omdat de makers van het spel een belofte hebben gebroken.

Het nieuwe krattensysteem werkt op basis van willekeur. Voor 2,50 dollar kunnen spelers een krat openen waar een compleet willekeurig item in zit. Om een complete outfit bij elkaar te kopen ben je dan al 10 dollar kwijt, als je tenminste ook nog het geluk hebt dat je geen duplicaten ontvangt.

Veel mensen zal het verder weinig interesseren dat er nieuwe outfits te koop worden aangeboden middels microtransacties, maar waar veel fans over vallen is dat PlayerUnknown, de persoon achter de game, in het verleden heeft beloofd dat er vóór de daadwerkelijke release van PlayerUnknown's Battlegrounds geen microtransacties zouden verschijnen. De game is namelijk nog steeds in Early Access. In de huidige FAQ van de game op Steam is deze informatie nog steeds actueel zoals je hieronder kunt zien.

Dit zou allemaal minder uitmaken als er een mogelijkheid zou zijn om te 'grinden' voor de kratten, zoals in Overwatch en andere populaire online shooters. Die optie is echter ook min of meer uitgesloten door PlayerUnknown in het verleden:

Op verschillende Reddits, Steam-fora en andere platforms is de verontwaardiging groot. Nu bestaan er in de game-community sowieso een heleboel ontzettende jankballen die altijd wel wat te zeuren hebben, maar hebben ze hier een punt? Is het team achter PUBG nu al veranderd in een stel graaierige geldwolven? Of gaat het om een onbenullig kleinigheidje? Gelieve uw uiteenzetting aangaande deze kwestie achterlaten in het daarvoor bestemde hokje onderaan deze pagina.