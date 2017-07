Turkije wil niet dat de conflicten met Duitsland economische schade veroorzaken. Dit heeft de Turkse premier Binali Yildirim donderdag tegenover Duitse ondernemers beklemtoond. Yildirim zei dat "de politieke twisten niet mogen escaleren en de politici moet erover waken dat hun geschillen geen schade berokkenen aan de handel".

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel ontstak een week geleden in woede over het repressieve beleid van de Turkse president Erdogan als gevolg waarvan ook Duitsers vastzitten. Gabriel onderbrak zijn vakantie aan de Noordzee en verklaarde in Berlijn dat het beter is helemaal geen zaken meer te doen met Turkije, omdat daar geen rechtszekerheid meer bestaat. Sindsdien pogen Turkse leiders de economische schade van de Duits-Turkse ruzie te beperken.



Turkije wil conflict met Duitsland bezweren (Foto: ANP)