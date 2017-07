Kogelstoter Smith krijgt WK-medaille.....van 2007

Nederland heeft de eerste medaille van het wereldkampioenschap atletiek in Londen al binnen. Nou ja, het is wel een tien jaar oude medaille, want Rutger Smith krijgt het brons van het kogelstoten op het WK van 2007 in Osaka.

De afgelopen jaren zijn veel medailles van WK's en Olympische Spelen geschrapt door dopingschandalen, met name vanaf 2005-2007 tot nu. Doorgaans was het dan zo dat iemand die alsnog een (betere) medaille kreeg deze gewoon kreeg opgestuurd, maar tegenwoordig probeert men er nog wat van te maken door voor een huldiging te zorgen.

Zo kreeg de Australische snelwandelaar Jared Tallent al eens olympisch goud in zijn thuisstad, nadat een Rus het in moest leveren, en ook op het komende WK atletiek wordt flink ruimte gemaakt voor dergelijke ceremonies. Elf stuks in totaal, van de WK's van 2007, 2009, 2011 en 2013.

Op zondag 6 augustus is het de beurt aan Smith, die het van de Wit-Rus Andrey Mikhnevich afgenomen WK-brons in ontvangst mag nemen. In 2007 won Smith overigens ook al brons bij het discuswerpen en twee jaar eerder was er zilver bij het kogelstoten.

De grootste huldiging komt overigens op 4 augustus. Rusland is het goud van het WK in 2013 op de 4x400 meter bij de vrouwen kwijt en dus moeten maar liefst drie volledige ploegen een nieuwe medaille krijgen.