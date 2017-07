Politievakbond ACP vraagt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek in te stellen naar de schiettrainingen van agenten. Het aantal trainingsuren is ontoereikend om de schietvaardigheid op peil te houden, meldt de vakbond donderdag op zijn website.

Volgens de ACP blijkt uit een enquête onder 350 leden dat de afgesproken beroepsvaardigheidstraining van 42 uur bij lange na niet wordt gehaald en dat de helft van de ondervraagden zelfs niet toekomt aan de wettelijk verplichte 32 uur. De uitbreiding naar 42 uur schiettraining was wel afgesproken in de lopende politie-cao. Daardoor komen de veiligheid en gezondheid van agenten in gevaar en dat is in strijd met de Arbowet, vindt de ACP.

Het korps Nationale Politie zegt in een reactie ernaar te streven de trainingsomvang uiterlijk eind 2017 naar het afgesproken niveau te krijgen. Agenten die slecht scoren in tussentijdse toetsen, mogen geen operationele taken uitvoeren die het dragen en eventueel gebruiken van dienstwapens vereisen.



ACP wil onderzoek schiettraining agenten (Foto: ANP)