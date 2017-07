Lekker belangrijk: nieuws dat je niet wil missen!

Kylie Jenner heeft dierlijke producten uit haar dieet geschrapt. De realityster gaf op Snapchat aan dat ze in ieder geval voorlopig een veganistisch eetpatroon aanhoudt.

"Ik ga dit veganisme-ding eens proberen", liet de 19-jarige weten. Daarbij plaatste ze een foto van haar eerste veganistische maaltijd, die bestond uit taco's en salsa. Later deelde ze op social media nog een "veganistische rauwe sojaloze zuivelvrije graanloze pizza" die ze in de oven had staan.

Kylie is niet de enige in haar familie die haar eetwijze heeft aangepast. Halfzus Kourtney liet eerder weten dat zij geen gluten en zuivel meer eet en dat ook niet meer aan haar kinderen geeft. De 38-jarige meent dat het nieuwe eetpatroon een positieve uitwerking heeft op het gedrag van haar drie kids.

Ook Khloé Kardashian is afgestapt van zuivel, en beweert dat ze daardoor minder last heeft van angstaanvallen. De uitspraken van beide zussen konden rekenen op de nodige kritiek van mensen die vinden dat de realitysterren niet genoeg expertise in huis hebben om dergelijke diëten te promoten.



Kylie Jenner kiest voor veganisme (Foto: BuzzE)