Franse dames met geluk naar kwartfinale

Frankrijk heeft zich met veel geluk geplaatst voor de kwartfinale van het EK vrouwenvoetbal. In Groep C werd er na een doelpunt in de slotfase met 1-1 gelijkgespeeld tegen Zwitersland, waardoor de Françaises ten koste van het Alpenland achter groepswinnaar Oostenrijk doorgingen.

Frankrijk is de nummer drie van de wereld, maar tegen Zwitserland was hier weinig van te merken. Eve Perisset kreeg al na zeventien minuten spelen de rode kaart en twee minuten later kopte Ana-Maria Crnogorcevic raak uit een vrije trap. Lange tijd leek dit de eindstand te worden, waardoor Frankrijk uitgeschakeld zou zijn, maar in de slotfase keerde het tij. Door een fout van de Zwitserse keepster Gaëlle Thalmann kon Camile Abily uit een vrije trap de gelijkmaker scoren. Hierdoor ging Frankrijk alsnog door met vijf punten uit drie duels, een punt meer dan Zwitserland.