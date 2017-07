Citadel biedt brute actie met bezemstelen PoeHao 26-07-2017 23:34 print

Vliegen op een bezemsteel is voor ieder gender in Citadel: Forged With Fire. Je kan alsnog opteren om in deze magische MMORPG rond te reizen op de rug van een draak, maar dat is minder origineel. Iedereen die meedoet aan de early access kan meteen genieten van alle functionaliteiten van de game en dat zijn er nogal wat.

Je bent een tovenaarsleerling die erop uit wordt gestuurd om je wil op te leggen aan de wereld om je heen. De planten, de koningen en de dieren moeten buigen voor jouw wil. Omdat je helemaal onderaan de pikorde begint, is enige voorzichtigheid wel geboden.

Enkele mogelijkheden die Citadel: Forged With Fire biedt:

Toverspreuken gebruiken

Beesten temmen, zoals Orcs, Direwolves en Draken

Vlieg op een bezemsteel, een draak, een adelaar of puur met alchemie

Ontdek de grootse wereld met uiteenlopende landschappen

Ontwerp en bouw gigantische kastelen

Vernietig andermans kastelen

Begin bondgenootschappen en verraad je makkers

Aparte servers voor PvP, PvE en roleplaying.

Je kan je eigen servers en games opzetten

De early access van Citadel: Forged With Fire is vandaag van start gegaan via Steam. Op dit moment is er nog niets bekend over de uiteindelijke releasedatum. Ook weten we nog niets van de bèta voor de consoles. Citadel: Forged With Fire komt namelijk uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One.