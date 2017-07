Trampolinespringsters stunten met brons op Wereldspelen heywoodu 26-07-2017 21:53 print

Trampolinespringsters Tara Fokké en Carlijn Blekkink hebben op de Wereldspelen in Wroclaw voor een forse stunt gezorgd. Het duo pakte woensdagavond brons in het synchroonspringen, hoewel enige hulp van de topduo's daar wel bij nodig was.

Fokké en Blekkink eindigden als vijfde in de kwalificaties, waarna ze in de finale een uitstekende routine lieten zien, goed voor 46,200 punten en op dat moment de tweede plaats. Azerbeidzjan ging er gelijk met marginaal verschil overheen (46,250 punten) en met de Russische en Chinese topduo's nog te gaan leek een medaille zo dus misgelopen te gaan worden.

De Russinnen Susana Kochesok en Anna Kornetskaya begonnen fantastisch, maar met nog een paar sprongen te gaan raakten ze de synchroniciteit volledig kwijt: 45,150 punten. De Chinese wereldkampioenen Li Dan en Zhong Xingping zouden zo soeverin op weg naar goud gaan, maar niets was minder waar. Al vroeg in de routine ging het fout en landde Zhong buiten de trampoline, waarmee de routine voorbij was en China zelfs als laatste eindigde.

Het goud ging zo naar Oekraïne, Azerbeidzjan pakte zilver en Fokké en Blekkink veroverde verrassend brons.