Casemiro: "Real heeft Mbappé niet nodig"

Casemiro gelooft dat Real Madrid al genoeg aanvallende kracht heeft en AS Monaco-spits Kylian Mbappé dus niet nodig heeft.

Real Madrid wordt sterk in verband gebracht met de 18-jarige spits, die afgelopen seizoen in totaal 26 keer scoorde voor AS Monaco. De club zou zelfs al een akkoord hebben bereikt om Mbappé voor €180 miljoen over te nemen, wat door Monaco dan weer is ontkend.

"We zijn ons ervan bewust dat hij een geweldige speler is, maar wij hebben ook de BBC (Bale, Benzema en Ronaldo), die echte verwoesting kunnen veroorzaken", vertelde Casemiro tegen Spaanse media. "Hoe meer spelers we hebben, hoe beter het voor ons is. Dat gezegd hebbende, de beste spelers zijn hier al."

"We weten alles over de kwaliteiten die spelers zoals Mbappé en Neymar hebben, maar ik moet over onze spelers praten. We hebben 's werelds grootste speler (Ronaldo), dan is er Bale, die heel hard werkt, en Karim, die fantastastische kwaliteiten heeft, Isco, Borja (Mayoral). Ik zal onze spelers steunen."