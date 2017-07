Wereldkampioen Rutherford mist WK atletiek in eigen land

Verspringer Greg Rutherford zal komende maand in eigen land niet zijn wereldtitel kunnen verdedigen. De 30-jarige Brit is nog altijd niet hersteld van een enkelblessure en heeft aangekondigd dat zijn seizoen erop zit.

Rutherford werd in Londen in 2012 olympisch kampioen voor eigen publiek, twee jaar geleden pakte hij in Beijing de wereldtitel, terwijl hij vorig jaar goed was voor olympisch brons.

"Het is erg teleurstellend dat ik voor mijn eigen fans niet in actie kan komen in het stadion dat mijn leven veranderde, maar ik zal wel aanwezig zijn om het Britse team te steunen", liet Rutherford weten.

I gave it everything & worked harder than ever before to get fit. Time was against me.. I wish everyone in the British team the best of luck