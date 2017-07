Wakeboardster Meijer niet naar finale Wereldspelen, coach moet slippers eten heywoodu 26-07-2017 10:20 print

Wakeboardster Sanne Meijer heeft zich op de Wereldspelen in Wroclaw niet geplaatst voor de finale. De drievoudig wereldkampioene heeft lang te kampen gehad met een schouderblessure en was nog maar drie maanden volop in training, waardoor de concurrentie flink uit kon lopen.

In de halve finales ging de Nederlandse twee keer onderuit, waardoor ze woensdagochtend aan moest treden in de laatste kans-kwalificatie. Daarin viel ze één keer, maar ging het verder prima. Zo goed zelfs, dat coach Peter van Gestel een risicootje durfde nemen: "Als dit niet genoeg is voor de finaleplaats, dan eet ik mijn slippers op", liet hij weten tegenover The World Games NL.

Van de vier dames per heat mocht alleen de beste naar de finale en nadat de Mexicaanse Larisa Morales en de Britse Charlotte Bryant Meijer's score niet verbeterden leek er hoop te gloren. De Amerikaanse Nicola Butler bleek echter net te sterk: met 53,78 punten had ze een ruim punt meer dan de Nederlandse, die daarmee uitgeschakeld is.

Of we beelden krijgen van de maaltijd van coach Van Gestel is nog onbekend, maar we wensen hem toch smakelijk eten.