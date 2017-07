De brandweer kiest woensdag voor een nieuwe aanpak om de brand in de grotten bij Maastricht te bestrijden. Besloten is het smeulende hooi eruit te halen en buiten te blussen. Het laten uitbranden van het materiaal in de grotten duurt namelijk mogelijk enkele weken, waardoor omwonenden en omliggende bedrijven nog lang last zouden houden van de rook.

Experts hebben geconstateerd dat de grotten begaanbaar zijn door gespecialiseerde hulpverleners en machines. Brandweerlieden gaan met een persluchtmasker onder een speciale beschermconstructie tegen instortingen de gangen in. Een grijper met verstevigde constructie trekt in de gangen het hooi uit elkaar en brengt het naar buiten.

Het blussen duurt op deze manier naar verwachting enkele dagen. Omwonenden moeten er wel rekening mee houden dat tijdens het blussen de rook- en stankoverlast kan toenemen en krijgen het advies ramen en deuren te sluiten.

De brand in de honderden kuub hooi en stro woedt sinds afgelopen donderdag. Pogingen het vuur te blussen mislukten tot nog toe door instortingsgevaar en koolmonoxide.

Brand mergelgrotten: Tunnelventilator heeft niet gewenste effect en dient nu ... - De Morgen https://t.co/CeW81D7VXU #Artikelen pic.twitter.com/8F7ARmTkfJ — News JS België (@newsjsnlbe) 25 juli 2017



Nieuwe aanpak bij blussen brand in grotten (Foto: ANP)