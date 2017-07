Zwaargewonde man gevonden in auto Rotterdam

In Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een zwaargewonde man aangetroffen in een auto op de Langenhorst. De politie werd gebeld door mensen die schoten hadden gehoord. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek.

Zwaar gewonde man aangetroffen in auto op de #Langenhorst in #Rotterdam, wsl schotwond(en). Vervoerd naar ziekenhuis, onderzoek loopt 1/2 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 25 juli 2017

2/2 getuigen melden dat ze schoten hebben gehoord. Iets gehoord/gezien of info en nog niet met politie gesproken? Bel 0900-8844 #Langenhorst — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 25 juli 2017