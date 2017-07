Michael Phelps is een bedrieger static 26-07-2017 05:53 print

Zwemmer Michael Phelps heeft zijn excuses aangeboden aan boze fans. De olympiër zou als kick-off van Discovery Channels Shark Week zondagavond tegen een mensenhaai racen. Tijdens de uitzending bleek het te gaan om een simulatie met een digitale roofvis.

"Aan degenen die teleurgesteld zijn, dat spijt me", zei Michael dinsdag via Facebook Live. "Maar ik heb een van de spannendste twee weken van mijn leven gehad toen ik met deze dieren mocht duiken en ze van dichtbij kon zien." Toen een kijker doorvroeg over de klachten, zei de zwemmer: "Iedereen wil altijd wel ergens over klagen. Ik vond het een leuk idee om het op te nemen tegen een haai. Als iemand anders de oceaan in wil gaan en echt tegen een mensenhaai wil racen, ga je gang. Je kunt een haai nooit in een rechte lijn laten zwemmen, maar het zou interessant zijn om te zien."

Discovery kwam al eerder met een verklaring, waarin het ontkende kijkers misleid te hebben. De zender zegt in alle promotie rond de uitzending duidelijk te hebben gemaakt dat Michael uit veiligheidsoverwegingen nooit naast een haai zou zwemmen. De cgi-haai die werd gebruikt, zwom in het tempo van een echte mensehaai. "Het is niet mijn schuld als mensen niet willen luisteren", voegde de sportman daar dinsdag aan toe.

De 28-voudig olympisch medaillewinnaar verloor de strijd tegen de nephaai op een paar seconde. Op de honderd meter klokte Michael 38,1 seconde, de haai was na 36,1 seconde over de finish.



Michael Phelps zegt sorry voor nep-haai (Foto: BuzzE)