Zweden na nederlaag tegenstander Oranje Peterselieman 25-07-2017 23:42 print

De Nederlandse voetbaldames moeten het in de kwartfinale van het Europees kampioenschap op gaan nemen tegen Zweden. Dat land leed in de laatste groepswedstrijd in groep B een 2-3 nederlaag tegen het al uitgeschakelde Italië, waardoor het achter Duitsland als tweede eindigde.

Italië stond al na vier minuten op voorsprong nadat Linda Sembrant zich verkeek op de voorzet van Alia Guagni en spits Daniela Sabatino in staat stelde om de 0-1 aan te tekenen. Tien minuten later stond het weer gelijk nadat Lotta Schelin een strafschop benutte. Federica Di Criscio trok een Zweedse stevig aan haar shirt.

De Italiaanse dames kwamen nog voor rust weer op voorsprong door een mooie volley van Sabatino. Zweden wist opnieuw terug te komen nadat Stina Blackstenius kort na rust het net vond. Vlak voor tijd maakte Cristiana Girelli via opnieuw een fraaie volley de 2-3, waardoor Italië het EK met een opgeheven hoofd mag verlaten.