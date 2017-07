Wereldspelen: Dag 6 - Ielja Strik voor goud? heywoodu 26-07-2017 07:00 print

We hebben goud! De Nederlandse korfballers hebben alle verwachtingen goedgemaakt en wonnen het goud, waardoor WE eindelijk op de medaillespiegel van de Wereldspelen in Wroclaw staan. Ook vandaag is er weer veel te zien, de korfballers zijn klaar, maar er komen nog genoeg Nederlanders in actie. De hoogste tijd dus om te kijken waar de Nederlanders om de medailles strijden, terwijl we uiteraard ook melden wat er nog meer te zien is.

Nederlanders

Om 09.00 uur beginnen we met wakeboardster Sanne Meijer. In de halve finales kwam ze twee keer ten val en nu moet ze zich via de laatste kwalificatiekans voor de finale van morgen proberen te plaatsen. Om 17.30 uur gaat driebander Dick Jaspers beginnen aan de jacht op zijn tweede gouden World Games-medaille: in 2001 en 2005 was er zilver, in 2009 pakte hij goud en in 2013 ging Jaspers er in de kwartfinales uit. Grote rivaal Daniel Sanchez, winnaar van goud in 2001 en 2005, is ook nu weer van de partij, maar die kan Jaspers pas in de finale tegenkomen. Eerst wacht de Japanner Ryuji Umeda in de achtste finales.

Vandaag begint ook het kickboksen, een van de demonstratiesporten in Wroclaw. De 21-jarige Sarel de Jong komt uit in de klasse K1 tot 65kg, rond 11.30 uur begint ze met de kwartfinale tegen de Italiaanse Cristina Caruso. Bij winst volgt rond 17.30 uur de halve finale, waarna morgen de finales in alle gewichtsklassen gevochten worden. Trampolinespringster Carlijn Blekkink en Tara Fokké hopen zich vanaf 15.45 uur te plaatsen voor de finale in het synchroonspringen.

Om 12.00 uur begint een flink ondergewaardeerde sportvrouw aan haar jacht op goud. Powerliftster Ielja Strik is meervoudig wereldkampioene - eerder dit jaar was het weer raak - en won in 2013 zilver op de Wereldspelen. De superzwaargewicht hoopt daar nu goud van te maken en dat is allesbehalve onmogelijk.

Wat is er te zien en waar en wanneer kunnen we kijken?

Tijd voor het dagelijkse riedeltje: het Olympic Channel, hier te vinden, zendt bijna de hele dag weer live sport uit vanuit Wroclaw. De hele ochtend is er wakeboarden - inclusief Meijer's laatste kans - en waterskiën, waarna we overschakelen naar het powerliften bij de dames, dus ook Ielja Strik kunnen we in actie zien.

Na wat hoogtepunten van de dag en opgenomen beelden van waterskiën en karate gaan we om 17.00 uur live naar waterskiën kijken, gevolgd door karate en gymnastiek - acrogym en trampolinespringen met name. Blijf nog even hangen, want daarna krijgen we nog opgenomen beelden te zien van een partijtje strandhandbal, wat vandaag ook begonnen is.

Uiteraard kun je ook weer in het topic op het FOK!forum terecht, immers: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.