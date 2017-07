Haase door naar tweede ronde Gstaad H.Vviv 25-07-2017 22:01 print

Robin Haase heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Gstaad. In de eerste ronde was de Nederlander in twee sets (6-1, 6-4) te sterk voor de Argentijn Renzo Olivo.

Olivo won nog wel de eerste game van de eerste set, maar daarna wist Haase drie games op rij te winnen, waarna de partij werd onderbroken vanwege de regen. Na de onderbreking wist Haase wist drie games op rij te pakken, waardoor de Nederlander de set met 6-1 won.

In de tweede set ging het stukken moeizamer voor de nummer vijftig van de wereld. Tot 4-4 ging het gelijk op, waarna Haase met veel moeite zijn servicegame overleefde. In de volgende game brak Haase door de service van Olivo heen.

In de tweede ronde speelt Haase tegen Thiago Monteiro, die Alexandr Dolgopolov versloeg met 7-6 (5), 3-6, 6-3.

Vorig jaar wist Haase de finale te bereiken in Gstaad.