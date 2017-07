FIA legt verbranden olie in Formule 1 verder aan banden Peterselieman 25-07-2017 17:55 print

Autosportfederatie FIA heeft nieuwe regels uitgevaardigd om het verbranden van olie in de Formule 1 te beperken. Vanaf de Grand Prix van Italië mag een nieuwe motor nog maar 0,9 liter olie per 100 kilometer verbruiken. De limiet is zelfs op 0,6 liter per 100 kilometer gezet, maar deze wordt pas in 2018 op dit getal gehandhaafd.

De reden voor het aanscherpen van de limiet voor het olieverbruik is de aanhoudende stroom geruchten dat teams een deel van de olie gebruiken als extra brandstof. Hierdoor zouden zij extra pk's uit de motor kunnen toveren zonder aan de maximale stroomsnelheid van brandstof van 100 kilogram per uur te tornen.

Hoewel het verbranden van olie als brandstof verboden is werden onder meer Mercedes en Ferrari ervan beschuldigd dit te doen. Laatstgenoemde team zou voor het raceweekend in Azerbeidzjan een extra olietankje uit de auto verwijderd hebben om zo weer aan de regels te voldoen.

De FIA wil een rem zetten op het verbruik van olie en heeft daarom voor de fabrikanten de regel uitgevaardigd dat nieuwe motoren 0,6 liter olie per 100 kilometer mogen verbruiken. Omdat nog niet iedere fabrikant dit jaar aan die limiet kan voldoen wordt er pas bij een verbruik boven boven de 0,9 liter per 100 kilometer gehandhaafd. Er wordt dan een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de overschrijding.

Omdat de limiet pas in Italië ingaat kunnen fabrikanten in hun ontwikkelingstraject hier rekening mee gaan houden. Zo kan ervoor gekozen worden om in Hongarije of België een nieuwe krachtbron in de auto's te monteren. Deze hoeft niet aan de nieuwe regel te voldoen.

Met het weekend van Monza inbegrepen zijn er nog negen races te gaan, waardoor het waarschijnlijk lijkt dat de coureurs dit jaar sowieso over één motor gaan beschikken die moet voldoen aan de nieuwe limiet.