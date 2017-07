Een twintigjarige man is in Amsterdam-Zuidoost aangehouden vanwege wapenbezit. Volgens Het Parool is de verdachte de Haagse rapper K.M. van de rapformatie Strictly Family Business (SFB). Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt de arrestatie, maar wilde de identiteit niet bekendmaken.

M. werd zaterdag aangehouden op het Arena Park, waar SFB optrad tijdens een festival. M. wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De rapformatie kwam onlangs in het nieuws doordat drie leden, onder wie M., in Suriname voor de rechter moesten verschijnen vanwege seks met een minderjarige en het verspreiden van een seksfilmpje. De rechter achtte de drie schuldig aan seks met een minderjarige, maar legde straffen op die gelijk waren aan hun voorarrest. De rechtbank sprak de rappers vrij van de beschuldiging dat ze het seksfilmpje hebben verspreid. Wel waren ze medeplichtig aan het maken ervan. In maart kwamen ze vrij.



'Lid rapformatie SFB opgepakt voor wapenbezit' (Foto: ANP)