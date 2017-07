Peaty sprint naar wereldrecord, Kamminga moet swim-off in heywoodu 25-07-2017 09:54 print

Zwemmer Adam Peaty heeft het eerste wereldrecord van het WK in Boedapest op de klokken gebracht. De Brit was op de 50 meter schoolslag, zoals verwacht, een klasse apart in de series.

Dat demonstreerde de regerend wereldkampioen door gelijk in de series zijn oude wereldrecord al te verpletteren. In de halve finales van het WK van 2015 zwom hij naar 26,42 seconden, dit keer tikte Peaty aan na een onwaarschijnlijke 26,10 seconden. Met 26,54 kwam Cameron van der Burgh, die de 100 meter liet schieten, een serie eerder ook al redelijk in de buurt van het record.

De Nederlander Arno Kamminga zwom naar 27,39 seconden, een verbetering van het zeven jaar oude Nederlandse record van Lennart Stekelenburg (27,44). Het leverde hem de gedeeld zestiende plek op, wat betekent dat Kamminga tegen de Sloveen Peter Stevens en de Rus Vsevolod Zanko moet zwemmen om een plek in de halve finales.