In het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica woeden hevige bosbranden. Maandag werd 1400 hectare bos verwoest.

In het dorp Mirabeau werden honderd inwoners geëvacueerd. Tientallen paarden in een stal zijn naar een veilige plek gebracht. Het dorpje Bastidonne in de regio Vaucluse werd het zwaarst getroffen, hier ging 600 hectare bos in vlammen op.

Een deel van de snelweg A51 is afgesloten en dat geldt ook voor de spoorlijn tussen Briançon en Marseille. Verschillende bossen zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Op het eiland Corsica werd onder meer de stad Carros getroffen. Volgens de autoriteiten zijn de branden nog niet onder controle, maar is het vooruitzicht positief door de weersomstandigheden.



Hevige bosbranden in zuiden Frankrijk (Foto: ANP)