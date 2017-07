Canadese waterpolosters stunten op WK, thuisland uitgeschakeld heywoodu 25-07-2017 00:10 print

Op het wereldkampioenschap waterpolo in Boedapest zijn de halvefinalisten bij de dames bekend. Rusland, vorig jaar goed voor olympisch brons, schakelde in een spannende wedstrijd Italië met 9-8 uit en staat bij de laatste vier. Daarin speelt het tegen de Amerikaanse regerend olympisch- en wereldkampioenen, die Australië met 7-5 naar huis stuurden.

Hongarije treurde, want de wereldkampioen van 2005, goed voor de vierde plek op de afgelopen drie Spelen, werd met 4-6 toch wel verrassend uitgeschakeld door Canada. Dat land haalde in 2009 nog de WK-finale, maar sindsdien werden wat meer magere prestaties neergezet. Canada neemt het in de hale finale op tegen Spanje, de wereldkampioen van 2013. Zij versloegen Griekenland, in 2011 nog de beste ploeg ter wereld, met 14-12.

Dinsdag worden de kwartfinales bij de mannen gespeeld, waarbij de kans groot is dat met Servië, Hongarije, Kroatië en Griekenland of Montenegro weer nagenoeg dezelfde landen als altijd in de halve finales staan.