Trump vergroot druk op senatoren Redactie 24-07-2017 23:52 print

President Donald Trump heeft Republikeinse senatoren maandag opgeroepen "het juiste te doen" en het zorgstelsel van zijn voorganger Barack Obama te herroepen en vervangen, zoals zij al zeven jaar beloven. Het Amerikaanse volk heeft er lang genoeg op gewacht, het is nu tijd de daad bij het woord te voegen, zei Trump. Hij sprak in Washington voor een gehoor van gezinnen die volgens hem door de "Obamacare-nachtmerrie" worden geschaad.

De senatoren beslissen dinsdag of zij een debat over herziening van de wet willen beginnen. Zo ja, dan wordt een zorgwet die in mei door het Huis van Afgevaardigden werd aangenomen waarschijnlijk het startpunt voor verdere discussies.

De Republikeinen willen al vanaf 2010 af van de zorgwet, die zij beschouwen als een inbreuk van de overheid op de verzekeringsmarkt. Maar ze kunnen het er niet over eens worden of de wet ingetrokken en vervangen moet worden of alleen ingetrokken. In het eerste geval zouden 22 miljoen Amerikanen hun ziektekostendekking verliezen, in het tweede geval op termijn zelfs 32 miljoen, aldus het begrotingsbureau van het Congres. Ook de te betalen premies gaan fors omhoog.



Trump vergroot druk op senatoren (Foto: ANP)