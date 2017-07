Mercedes trekt na 2018 stekker uit DTM Peterselieman 24-07-2017 21:51 print

Mercedes zal eind 2018 de Deutsche Tourenwagen Masters gaan verlaten, zo maakte het bedrijf uit Stuttgart bekend. Het bedrijf was sinds de herstart van de DTM in 2000 actief in deze raceklasse, maar ziet meer heil in de Formule E waar het in 2019 in wil debuteren.

Mercedes had al een optie voor deelname in de Formule E en wil deze nu verzilveren. Motorsport-baas Toto Wolff lichtte de keuze toe: "In motorsporten willen wij, evenals op elk ander gebied, het richtpunt van het premium segment zijn. We ontdekken graag nieuwe, innovatieve projecten."

De Formule 1 zal voorlopig ook een speerpunt voor Mercedes blijven. "De combinatie van de Formule 1 en de Formule E is het ultieme project. De FE is als een interessante, beginnende onderneming. Het biedt ons een gloednieuw format waarbij racen wordt gecombineerd aan een sterk eigen karakter."

"We zien op straat al een elektrifisering plaatsvinden en de Formule E biedt autobouwers een interessant platform om deze technologie bij een nieuw publiek te brengen. Hierdoor is er een nieuw soort racen ontstaan, dat compleet verschillend is van alle klassen die wij gewend zijn."

De Formule E is in 2014 ontstaan en heeft sindsdien meer en meer de aandacht van autofabrikanten getrokken. Momenteel is het nog zo dat de coureurs halverwege van auto moeten wisselen omdat de accu's nog niet de capaciteit voor een hele race hebben. Sébastien Buemi kan volgende week in Montreal zijn tweede titel in deze raceklasse binnenslepen.