Kubica test in Hongarije voor Renault

Robert Kubica is dichter bij een mogelijke rentree in de Formule 1. Renault heeft de Pool aangewezen om op woensdag 2 augustus deel te nemen aan een test na afloop van de Grand Prix van Hongarije. Een dag eerder komt Nicholas Lafiti in actie voor de renstal uit Enstone.

De 32-jarige Kubica reed voor Renault in de Formule 1 toen hij begin 2011 zwaargewond raakte bij een rallyongeval. Hij moest meermalen aan zijn rechterarm geopereerd worden en verloor een deel van de functionaliteit. Een lange revalidatie volgde, maar de Pool is nu terug aan het front.

Eerder dit jaar mocht Kubica een 2012-Renault testen op het circuit van Valencia en hij bleek meteen bloedsnel te zijn. Simulatorwerk en een tweede test volgden waarbij hij opnieuw overtuigde en liet zien dat zijn rechterarm geen probleem vormt om hard te gaan. Dit zegt echter nog niets over de meer veeleisende auto's van dit jaar. Mede daarom wil de Frans/Britse renstal hem nu via de test in Hongarije aan de tand voelen.

Renault F1-directeur Cyril Abiteboul: "Door de eerste twee testdagen hebben zowel Robert als wij veel informatie kunnen verzamelen over zijn toestand. De nieuwe test met de RS17 op de Hungaroring zorgt ervoor dat wij gedetailleerde en vergelijkbare data kunnen verzamelen met een huidige auto onder representatieve omstandigheden. Na deze test gaan wij de data analyseren en bekijken onder welke omstandigheden Robert in de komende jaren eventueel op het hoogste niveau terug zou kunnen keren."