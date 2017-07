Belgische korfballers na 18 finales op rij niet in eindstrijd Wereldspelen heywoodu 24-07-2017 20:31 print

De Taiwanese korfballers hebben op de Wereldspelen in Wroclaw voor een van de grootste verrassingen in de korfbalgeschiedenis gezorgd. In de halve eindstrijd rekende de ploeg van coach Hsieh Fang-yi af met België.

Dat België niet meer zo'n zekere finalekandidaat was als doorgaans het geval was gaf Nederlands international Suzanne Struik in Studio Wroclaw al aan. Zij dacht dat Taiwan, dat een sterke voorbereiding kende en al enkele jaren de derde ploeg van de wereld is, wel eens voor een verrassing kon zorgen. Dat is overigens relatief, want de Taiwanezen hebben op de wereldranglijst de tweede plek van België al overgenomen, ook al kwam het er op een mondiaal toernooi nog nooit uit.

Na het eerste kwart stond het nog gelijk (7-7), maar Taiwan liep in het tweede kwart uit naar een 13-10 voorsprong. België probeerde van alles om terug te komen en kwam tot op twee punten (17-15), maar Taiwan maakte het zeer netjes af. Dankzij onder meer zeven treffers van Lin Ya-wen kwam de 22-18 eindstand op het bord. Taiwan domineerde overigens zeker niet, maar was veel efficiënter: 22 van de 68 schoten gingen raak, tegenover 18 van de 99 Belgische doelpogingen.

België was op alle achttien eerdere wereldkampioenschappen en Wereldspelen van de partij en wist achttien keer de finale te halen, met in 1991 de enige mondiale titel als gevolg. Nederland werd destijds verslagen en Oranje was in alle zeventien andere finales dan weer te sterk. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer speelt maandagavond vanaf 20.45 uur om een finaleplek tegen Duitsland.

België - Taiwan (Bron: YouTube)