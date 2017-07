Hosszu brengt Hongaarse zwemfans in extase, Proud wint explosieve finale heywoodu 24-07-2017 20:17 print

Op het wereldkampioenschap langebaanzwemmen in Boedapest hebben de duizenden thuisfans in de Duna Arena voor het eerst een gouden medaille mogen verwelkomen.

Zoals verwacht pakte Katinka Hosszu op de 200 meter wisselslag de wereldtitel, net als in 2015 en 2013. Met 2:07,00 bleef de Iron Lady wel een kleine seconde boven haar eigen wereldrecord, dat de olympisch kampioene op het WK van 2015 zwom. Met 2:07,91 ging het zilver verrassend naar de Japanse Yui Ohashi, terwijl Madisyn Cox namens de VS in 2:09,71 brons veroverde. De Britse Siobhan-Marie O'Connor, vorig jaar goed voor olympisch zilver, eindigde slechts als zevende.

Een opvallend moment in de finale kwam al gelijk na de vlinderslagbaan, de eerste 50 meter. De Canadese Sydney Pickrem tikte daar aan en gaf er de brui aan. Ze klom het bad uit en rende richting catacomben. Wat er aan de hand was is nog altijd niet duidelijk, wel heeft de Canadese ploeg aangegeven dat Pickrem in orde is.

De wereldtitel op misschien wel het meest explosieve onderdeel van het langebaanzwemmen, de 50 meter vlinderslag bij de mannen, ging naar de Brit Ben Proud. Hij tikte aan na 22,75 seconden en troefde de Braziliaanse veteraan Nicholas Santos - die net als twee jaar geleden zilver won - net af (22,79). Specialist Andrii Govorov uit Oekraïne pakte met 22,84 het brons.



Hosszu brengt Hongaarse zwemfans in extase, Proud wint explosieve finale (Pro Shots / Insidefoto)