Teuns wint op Mur de Saint Roche

Dylan Teuns heeft de derde rit van de Tour de Wallonie gewonnen. De Belg van BMC reed op de laatste beklimming weg en zou solo aankomen na 181,4 kilometer. Door de winst verstevigt hij de leiding in het klassement. Pim Ligthart was met een zesde plaats de beste Nederlander.

Pas na vijftig kilometer ontstond de kopgroep van zeven renners: Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Amund Grondahl (LottoNL-Jumbo), Matthieu Ladagnous (FDJ), Conor Dunne (Aqua Blue Sport), Evaldas Siskevicius (Delko Marseille-Provence KTM), Anton Vorobyev (Gazprom-Rusvelo) en Alex Kirsch (WB-Veranclassic-Aqua Protect). De kopgroep had een maximale voorsprong van vier minuten voorsprong.

Onderweg moesten Vorobyev en Dunne afhaken bij de kopgroep. In de finale moest twee keer de de steile Mur de Saint Roche beklommen worden. Bij de eerste keer bleven alleen Gougeard en Kirsch over. Met negen kilometer te gaan reed Gougeard weg bij Kirsch. Op de laatste klim van de Mur de Saint Roche werd ook de Fransman gegrepen door het peloton.

Toen Gougeard gegrepen was plaatste Teuns zijn versnelling. De klassementsleider had meteen een gat op zijn concurrenten en bleef dat volhouden tot aan de finish. Quentin Pacher eindigde negen seconden later als tweede, net voor de Odd Christian Eiking. In het klassment heeft Teuns nu een voorsprong van 32 seconden op Tosh van der Sande.