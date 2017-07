De ouders van de doodzieke Britse baby Charlie Gard geven hun juridische strijd om verdere behandeling van het kind op. Dat meldde de advocaat die de ouders vertegenwoordigt. Voor "Charlie is het te laat", zei raadsman Grant Armstrong maandag.

Charlie heeft een zeldzame genetische afwijking waardoor progressieve spierzwakte en hersenschade ontstaan. Zijn ouders hadden geprobeerd hem naar de Verenigde Staten te sturen om experimentele therapie te ondergaan.

Britse rechtbanken, ondersteund door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, hebben toestemming daarvoor geweigerd, omdat het zijn lijden alleen maar zou verlengen zonder enig realistisch perspectief op genezing van het elf maanden oude kind.

Maandag zou nog een hoger beroep dienen om te bepalen of nieuwe expertise het opschorten rechtvaardigt van het eerdere oordeel dat het medisch gezien zinloos is het kind in leven te houden. De artsen die de baby tot dusver hebben behandeld, geloven niet dat Charlie nog kan worden geholpen, doordat hij al onherstelbare hersenschade heeft opgelopen.

Volgens een Amerikaanse arts is er tot 10 procent kans dat de behandeling effect heeft. De ouders zamelden meer dan een miljoen euro in om behandeling in de VS mogelijk te maken. De Amerikaanse president Donald Trump en paus Franciscus hadden eerder hun steun voor Charlie uitgesproken.



Ouders geven strijd om baby Charlie op (Foto: ANP)