Zwemster Toussaint naar halve finales op WK, Stolk ondanks PR niet door 24-07-2017 11:33

Op de tweede dag van het wereldkampioenschap langebaanzwemmen in Boedapest zijn twee Nederlandse zwemmers in de series het water in gedoken, met wisselend succes.

Op de 100 meter rugslag kwam Kira Toussaint in actie. Met 1:00,52 bleef ze niet ver van haar persoonlijk record en de gedeeld veertiende plek gaf recht op een plek in de halve finales van maandagavond. De Canadese Kylie Masse was bijzonder snel: met 58,62 bleef ze maar een halve seconde boven het in 2009 met een 'superpak' gezwommen wereldrecord van Gemma Spofforth.

Kyle Stolk kon op de 200 meter vrije slag niet doordringen tot de halve finales. Met 1:47,71 verbrak hij wel zijn twee jaar oude persoonlijk record en dook hij voor het eerst onder de 1:48, maar de 21e plek was niet goed genoeg voor de halve finales. Chad le Clos, de winnaar van olympisch zilver in Rio, liet zoals de geruchten al vertelden verstek gaan, vermoedelijk om zich op de 200 meter vlinderslag te richten.