Doden na schietpartij IsraŽlische ambassade Redactie 24-07-2017 01:21 print

Een van de slachtoffers van de schietpartij op het terrein van de Israëlische ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman is overleden aan de verwondingen. Het dodental is hiermee opgelopen naar twee personen.

Twee Jordaanse mannen, die werken voor een meubelbedrijf, drongen zondag de ambassade binnen, aldus de politie. Eén van hen werd daarop doodgeschoten. De andere Jordaniër werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, evenals een Israëliër.

Het gebied rond het zwaarbewaakte complex in een dure wijk van de hoofdstad van Jordanië werd na de schietpartij onmiddellijk afgegrendeld. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. De Israelische overheid heeft media verboden om over het incident te schrijven en wil geen commentaar geven.

Volgens lokale media zou een jonge Jordaniër een medewerker van de Israëlische ambassade met een mes in de borst hebben gestoken, voordat hij werd doodgeschoten.

In Jordanië groeide de publieke woede tegen Israël de afgelopen dagen wegens de situatie op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem, met onder meer de Al-Aqsa-moskee. Duizenden moslims gingen in Amman en andere steden de straat op om te protesteren tegen het plaatsen van metaaldetectoren bij het heiligdom. Veel van de zeven miljoen inwoners van Jordanië zijn van Palestijnse origine.



Doden na schietpartij Israëlische ambassade (Foto: ANP)