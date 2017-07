Herlings naast podium in MXGP van Tsjechië

Herlings naast podium in MXGP van TsjechiŽ TargaFlorio 23-07-2017 20:40 print

Zondag is Jeffrey Herlings vierde geworden bij de MXGP in het Tsjechische Loket. De Grand Prix werd gewonnen door de Italiaan Antonio Cairoli. Landgenoot Glenn Coldenhoff werd in beide races elfde.

In de eerste race had Herlings een slechte start. Na lange tijd op een achtste plaats gereden te hebben maakte hij in de de slotfase enkele plaatsen winst en finishte op de vijfde plaats. De race werd gewonnen door regerend wereldkampioen Tim Gajser.

MXGP Race 1 top ten! Full results are available HERE https://t.co/BeSVlNaQvi #MXGPCzechRepublic pic.twitter.com/0qLp0gjbwZ — MXGP (@mxgp) 23 juli 2017

De Brabander wist in de tweede race op de derde plaats te finishen achter Cairoli en de Belg Clement Desalle. Door dit resultaat is Herlings nu gestegen naar de derde plaats in de tussenstand van het WK.