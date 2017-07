Golfer Spieth pakte derde majorzege, Luiten sluit in mineur af heywoodu 23-07-2017 20:35 print

Golfer Jordan Spieth heeft voor de derde keer in zijn loopbaan een major gewonnen. De 23-jarige Amerikaan won in 2015 de US Open en de Masters en zegevierde dit weekeinde op The Open. Spieth moet alleen het PGA Championship nog winnen om de Career Grand Slam te voltooien.

In Southport ging Spieth met drie slagen voorsprong op landgenoot Matt Kuchar de slotdag in, maar na drie bogeys - een hole met één slag boven het baangemiddelde - had hij die voorsprong al uit handen gegeven. Kuchar kon na de dertiende hole zelfs de leiding pakken, maar Spieth herstelde zich op ijzersterke wijze.

Op de laatste vier holes sloeg Spieth drie birdies en één eagle, één respectievelijk twee slagen onder het baangemiddelde. Het leverde hem een rondje van 69 slagen op, net als Kuchar, en dus kwam Spieth uiteindelijk alsnog met drie slagen voorsprong als winnaar het clubhuis in. De Chinees Li Haotong kende een fenomenale slotdag en ging in 63 slagen rond, waarmee hij van de 29e naar de derde plek steeg.

Joost Luiten kende bepaald geen beste laatste dag. De Nederlander ging als gedeeld achttiende de baan op, maar kon slechts twee birdies tegenover zijn vijf bogeys zetten. Hij ging zo rond in 73 slagen en zakte naar de gedeeld 44e plek.