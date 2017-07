Sun en Ledecky met overmacht naar wereldtitels 400m vrije slag heywoodu 23-07-2017 18:38 print

De eerste twee finales van het wereldkampioenschap langebaanzwemmen in Boedapest hebben wat het goud betreft geen verrassende uitslagen opgeleverd. De favorieten op de 400 meter vrije slag maakten hun status volledig waar.

Bij de mannen ging de Chinees Sun Yang als dubbel regerend wereldkampioen de finale in. Zijn favorietenrol maakte hij waar en al vroeg opende Sun de aanval. Die kon niemand pareren en na 3:41,38 minuten was zijn derde wereldtitel op rij op de 400m vrij binnen. Olympisch kampioen Mack Horton uit Australië moest met 3:43,85 genoegen nemen met zilver, voor de Italiaan Gabriele Detti, die net als op de Spelen het brons pakte.

Bij de vrouwen is Katie Ledecky al jaren niet te kloppen op alles wat verder is dan 200 meter vrije slag - en zelfs op die afstand is ze eigenlijk de beste. De vraag was dan ook alleen of ze haar wereldrecord aan kon vallen, maar dat lukte niet: de nog altijd maar 20-jarige Ledecky tikte aan in 3:58,34, twee seconden boven het wereldrecord. Met 4:01,54 pakte landgenote Leah Smith het zilver, voor de nog maar 15-jarige Chinese Li Bingjie (4:03,25).