Martens onzeker voor EK-duel met België

23-07-2017 15:52

Het is nog maar de vraag of Lieke Martens maandag met het Nederlands elftal op het EK kan aantreden tegen België. Ze heeft last van 'een bandje in haar enkel'.

De Oranje-dames hebben nog een punt nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinales van het EK in eigen land. België, dat op drie punten staat, is maandag de tegenstander in het Koning Willem II-stadion in Tilburg.

Martens moest zich in de gewonnen wedstrijd tegen Denemarken (1-0), nadat ze een harde tackle te verwerken had gehad, laten vervangen. Ze is een vraagteken voor de wedstrijd van maandag, bevestigt bondscoach Sarino Weigman tegenover NU.nl. "Bijna iedereen is fit, alleen Lieke is nog herstellende. Ze heeft last van een bandje in haar enkel", aldus de keuzedame.

De Leeuwinnen spelen maandagavond om 20.45 uur tegen België. Een punt volstaat, maar mocht er worden verloren dan zijn de dames bij puntenverlies van Denemarken (tegen Noorwegen) alsnog geplaatst voor de knock-outs.