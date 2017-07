50km snelwandelen voor vrouwen op WK atletiek belooft niet veel goeds heywoodu 23-07-2017 14:30 print

Wereldatletiekbond IAAF heeft bekendgemaakt dat volgende maand op het wereldkampioenschap in Londen de 50 kilometer snelwandelen ook voor vrouwen op het programma zal staan. Bij de mannen is dat onder de echte sportliefhebbers zonder meer hét koningsnummer van de atletiek, maar bij de vrouwen dreigt het bijzonder oninteressant te worden.

Op 13 augustus wordt de 50 kilometer snelwandelen gehouden, waar de mannen en vrouwen samen van start zullen gaan. De kwalificatietijd voor de dames is door de IAAF op 4:30 uur gezet en dat is een klein probleem. De Portugese Iñes Henriques liep in januari, kort nadat de 50km bij de vrouwen een officieel onderdeel werd, een wereldrecord van 4:08.26 uur.

Henriques is echter wel veel sneller dan alle andere dames ooit geweest zijn: de 20-jarige Chinese Hang Yin staat met 4:22.22 uur, gelopen in maart, op de tweede plek. Twee Amerikaanse dames en nog een Chinese zijn verder de enigen die onder de 4:30 uur gelopen hebben. Daar komt nog bij dat de wedstrijd waarin Henriques haar wereldrecord liep geen officiële kwalificatiewedstrijd was, dus het is nog maar de vraag of ze zich officieel wel geplaatst heeft voor het WK.

De hoop is dat in elk geval dat laatste door de IAAF nog aangepast wordt, waardoor de snelste vrouw wel gewoon mee kan doen. Het versoepelen van de kwalificatielimiet lijkt minder waarschijnlijk, waardoor het goed zou kunnen dat een handvol vrouwen om de medailles strijden. De toevoeging van de 50 kilometer voor de vrouwen is uiteraard bedoeld om de vrouwen net zoveel onderdelen te geven als de mannen.