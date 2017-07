Goosen zwemt Nederlands record en gaat door op WK heywoodu 23-07-2017 11:03 print

Op de eerste ochtend van het wereldkampioenschap langebaanzwemmen is het eerste Nederlands record al een feit.

Mathys Goosen zwom in de series van de 50 meter vlinderslag naar een tijd van 23,52 seconden, een dikke tiende van een seconde sneller dan de uit 2014 stammende toptijd van Joeri Verlinden. Het was de dertiende tijd in de series, waardoor Goosen zich op mag maken voor de halve finales van zondagavond.

Op de 200 meter wisselslag bij de dames kwam de 23-jarige Marjolein Delno namens Nederland in actie. Met 2:15,05 zwom ze bijna een seconde van haar persoonlijk record af, maar de 26e plek was niet genoeg voor een plek in de halve finales.

Op de 400 meter vrije slag viel Maarten Brzoskowski flink tegen. Hij zwom naar 3:53,17, meer dan zes seconden boven zijn nationale record van vorig jaar. Hij kwam er niet verder mee dan de 29e plek.