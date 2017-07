Gay Pride word Pride Amsterdam en is voor iedereen Harry 23-07-2017 10:51 print

Met een nieuwe naam wil de Stichting Amsterdam Gay Pride er vanaf nu nadrukkelijker zijn voor iedereen, ongeacht wie je bent en van wie je houdt. De Pride Amsterdam, zoals de Gay Pride vanaf dit jaar heet, draait de komende editie meer om de inhoud en moet meer mensen aanspreken.

Was het van oorsprong vooral een feest voor de homogemeenschap, inmiddels zijn er heel wat letters toegevoegd aan de verzamelnaam LHBTI waar het negendaagse festival voor is bedoeld. De afkorting staat voor lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken). Volgens Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam, herkennen veel mensen zich niet in het woord 'gay' in de naam van het jaarlijkse evenement. Vandaar dat de stichting de naam verandert, waardoor die nu ook aansluit bij de gelijknamige prides in onder meer Madrid, Londen en New York.

"We willen dat iedereen zich herkent in het programma", zegt een woordvoerder van Pride Amsterdam. "Als je het over LHBTI hebt, hebben mensen soms geen idee waar het voor staat. En binnen al die letters heb je ook weer allemaal subgroepen. Wij zeggen nu, er is maar één letter belangrijk en dat is de 'p' van Pride. Want je mag trots zijn op wie je bent."

Mars

De Pride Amsterdam begint zaterdag met de Pride Walk, een demonstratieve mars van het homomonument naar het Vondelpark waar naar verwachting duizenden mensen aan mee doen. De deelnemers vragen aandacht voor de situatie van LHBTI'ers in landen waar homoseksualiteit volgens de wet nog strafbaar is.

Het evenement duurt tot en met 6 augustus, met als traditionele hoogtepunt op zaterdag 5 augustus de botenparade. Die vaart dit keer een andere route. De tachtig boten vertrekken vanaf het Oosterdok, wat eerder het eindpunt was, en gaan naar het Westerdok, het voormalige beginpunt. Dit komt volgens de woordvoerder de doorstroming ten goede. Eerder zat er vaak veel tijd tussen deelnemende boten en kwam er nog een stoet kleine bootjes achteraan. Hiermee wil de organisatie ook de overlast beperken waar sommige binnenstadbewoners over klagen. Om die reden zijn ook enkele feesten verplaatst naar de Dam.

Zandvoort

Nieuw dit jaar is Pride at the Beach in Zandvoort. Hier zijn van maandag 31 juli tot en met woensdag 2 augustus allerlei activiteiten die aansluiten bij het programma van Pride Amsterdam.



'Pride Amsterdam is voor iedereen' (Foto: ANP)