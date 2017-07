Golfer Luiten handhaaft zich in top-20 op The Open heywoodu 23-07-2017 09:47 print

Golfer Joost Luiten heeft zich op de derde dag van het oudste en meest prestigieuze golftoernooi ter wereld, The Open, weten te handhaven in de top-20. De Nederland ging rond in zeventig slagen en liep dus par voor de dag - precies het baangemiddelde.

Dat was geen verkeerde prestatie, aangezien hij op de allereerste hole in Southport nog een double bogey sloeg, twee slagen boven het gemiddelde. Dat wist hij snel te herstellen, waarna hij zich prima staande hield. Van de tiende plek zakte hij wel naar de gedeeld achttiende plaats.

Dankzij een sterke ronde van 65 kwam de Amerikaan Jordan Spieth naar de leiding met in totaal elf slagen onder par. Landgenoot Matt Kuchar heeft met -8 de tweede plek in handen, de Canadees Austin Connelly en de Amerikaan Brooks Koepka gaan met -5 als gedeeld derde de laatste dag in.

De Zuid-Afrikaan Branden Grace maakte de meeste indruk van iedereen. Hij ging rond in 62 slagen en is daarmee de eerste golfer ooit die dat op een major voor elkaar krijgt. Het leverde hem met in totaal een score van -4 de gedeeld vijfde plek op, samen met Hideki Matsuyama.

Vanaf 11.00 uur zal zondag ook de laatste dag weer live te zien zijn op het golfkanaal van Ziggo Sport.