Toeristen op Kos gaan bange nacht tegemoet BasOne 23-07-2017 08:06

Duizenden Nederlandse toeristen op het Griekse eiland Kos gaan opnieuw een bange nacht tegemoet na de jongste aardschok van zaterdagavond, waarbij mensen massaal in paniek de straten in het toeristenoord op vluchtten.

Sommige Nederlanders wachten de nieuwe naschokken niet meer af en hebben uit eigen zak een voortijdige terugvlucht geboekt, vaak na betaling van vele honderden euro's extra. Zij zijn boos op hun reisorganisatie omdat ze geen tegemoetkoming krijgen in de kosten.

"Er is geen levensbedreigende situatie en angst is geen reden voor een vervroegde terugkeer, heeft reisorganisatie TUI ons verteld", klaagt Veerle Bruinincx uit Bergen op Zoom, even nadat ze de nieuwe naschok zaterdagavond naar eigen zeggen "als een flashback van de aardbeving" heeft ervaren. Net als andere gasten wil ze maar een ding: zo snel mogelijk terug naar Nederland. Samen met haar vriendin Diana Wiegeraad heeft ze 200 euro extra uitgegeven voor een terugvlucht op maandagavond, hoewel hun vakantie op Kos tot donderdag zou duren. ,,We kregen weer dezelfde rillingen als tijdens de aardbeving."

Zo slapen vele gasten van hotel Paritsa in het hart van Kos-stad net als vele vakantiegangers elders op het eiland vannacht buiten of in de hotellobby, uit angst voor een herhaling van de aardbeving (6.5) in de nacht van donderdag op vrijdag of de heftige naschok van zaterdagavond (4.4). Dat gebeurde nadat het gewone leven op het vakantie-eiland zich leek te hernemen en de schade aan enkele oude gebouwen in het centrum werd opgeruimd.

Minder heftig

Ellen ten Bloemendal uit Leidschendam zegt dat die laatste naschok minder heftig aanvoelde dan de beving van donderdagavond, maar toch neemt zij later in de avond een voortijdige vlucht naar huis. Haar dochter Doris Kerkhoven is niet meer opgewassen tegen de spanningen en wil per se naar huis, ook al gooien zij daarmee tien betaalde vakantiedagen weg. Ze is na een burnout op van de zenuwen, zeker na de nieuwe trilling van de aarde. "Zo'n trauma helpt niet echt bij haar herstel", zegt haar moeder. Die situatie is nog verergerd doordat een van de gasten tijdens de beving van een balkon is gevallen en op straat zwaargewond moest worden opgevangen, tot grote schrik van de tientallen hotelgasten.

De extra kosten van 300 euro per persoon krijgen zij niet vergoed, stelt Ten Bloemendal, die zelf betrokken was bij de reddingsoperatie na de aardbeving in Haïti in 2010. "Ik vind het echt schandalig hoe TUI met deze situatie omgaat", zegt zij.



Toeristen op Kos gaan bange nacht tegemoet (Foto: ANP)