Dode na steekpartij in woning Bergen op Zoom

In de Brabantse stad Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag een man overleden na een steekpartij in een woning aan de Paracelsuslaan. Hij overleed ter plaatse. Een andere man raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij had plaats rond 02.10 uur. Twee traumahelikopters werden voor het incident ingezet. Agenten hebben de omgeving afgezet en spreken met getuigen.

