Tijdens een vrijgezellenfeest in een Zwitsers dorpje nabij Zürich zijn zaterdag achttien mensen gewond geraakt door een ongeluk met een tractor. De slachtoffers zaten in een aanhanger van de trekker. Drie mensen zijn zwaargewond, meldt de politie.

Het ongeval had plaats op een steile weg in de plaats Wohlen. De bestuurder van het landbouwvoertuig verloor aan het begin van de avond de macht over het stuur, waarop de tractor tegen een muur knalde en met aanhanger kantelde. Volgens lokale media vierden de slachtoffers een vrijgezellenfeest op de vooravond van de bruiloft.



Vrijgezellenfeest eindigt in nachtmerrie (Foto: ANP)