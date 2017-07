Toneelstuk over Breivik Anders dit jaar in premiere Monique (DJMO) 22-07-2017 23:20 print

Vandaag is het 6 jaar geleden dat Anders Breivik (nu Fjotolf Hansen) zijn gruwelijke aanslagen pleegde in Noorwegen. Na try-outs in 2016 en begin 2017 gaat de voorstelling ‘Breivik’ over de Noorse terrorist van de Nederlandse regisseur Jelle van der Meulen dit najaar officieel in première. Na een speelperiode in Amsterdam gaat de voorstelling vanaf november op een tour langs theaters in het land.

Met de 77 gruwelijke terreurmoorden die hij op zijn geweten heeft lag het publieke oordeel over Breivik al snel klaar: een gestoorde gek, een monster. Maar wie verder in de materie dook vond al snel zijn gedetailleerde beschrijvingen over zijn afkeer van de Islam en wat hij het cultureel marxisme noemt. Jarenlang werkte hij in het grootste geheim en in afzondering aan het ontwikkelen van zijn plan, het produceren van explosieven en het verkrijgen van zware wapens voor zijn aanval op het vakantie-eiland Utøya. Juist in die jaren van geheimzinnigheid en - zoals Breivik het zelf noemt – ‘desocialisatie’ ligt een wereld vol fascinerende gedachtes en gewoontes verscholen.

De voorstelling ‘Breivik’ gaat over Anders Breivik tijdens zijn voorbereidingen op de aanslagen. Het publiek ziet hoe hij zich mentaal en fysiek prepareert en hoe hij zijn acties voor zichzelf en de buitenwereld verantwoordt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het publiek aan het denken wordt gezet over dergelijke lone wolfs, in dit geval zelfs met een terroristische inslag. Want wat vooral zo schokkend was aan Breivik’s acties, is dat hij eigenlijk een heel normale jongeman was midden in een westerse samenleving.

De voorstelling ‘Breivik’ wordt door de makers een multidimensionale muziektheatervoorstelling genoemd. “Het publiek krijgt draagt tijdens de voorstelling een hoofdtelefoon. Dat maakt het een hele individuele en bijna intieme ontmoeting met Breivik. Per voorstelling zijn er slechts 77 kaarten beschikbaar, niet toevallig precies hetzelfde als het aantal slachtoffers dat Breivik maakte.” Breivik wordt in de voorstelling gespeeld door acteur Alex Molenaar.

‘Breivik’ is in september te zijn tijdens het Amsterdam Fringe Festival in Het Amsterdams Theaterhuis. In november, december en januari tourt de voorstelling langs verschillende theaters door het land.



