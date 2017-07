Scaramucci wist oude tweets in alle openheid Harry 22-07-2017 23:10 print

Anthony Scaramucci heeft een dag na zijn entree in het Witte Huis als communicatiedirecteur een reeks confronterende berichten van zijn Twitter-account verwijderd. Die waren niet al te vriendelijk voor zijn baas Donald Trump ("rare vent") of diens beleidsplannen.

"Volledige transparantie: ik delete oude tweets", aldus de Wall Street-financier zaterdag na zijn carrièreswitch, via dezelfde uitlaatklep. "Zienswijzen uit het verleden ontwikkelen zich." Scaramucci benadrukte dat hij nu de agenda van de Amerikaanse president dient "en dat is het enige wat telt".

Scaramucci kwam in actie na een kleine opsomming van zijn ideeën uit een niet zo lang vervlogen verleden op de site 'Mother Jones'. De perschef liet ooit weten Hillary Clinton "ongelooflijk competent" te vinden, te willen strijden voor een beter milieu ("ik ontken de klimaatverandering niet") en het tijd te vinden het wapenbezit in de VS te verminderen ("Wij hebben 5 procent van de wereldbevolking en 50 procent van de wapens.")

Hoewel Scaramucci, eind 2016 nog pleitbezorger van het homohuwelijk en tegenstander van de doodstraf, veel tweets heeft gewist, leven er voldoende door als 'screenshot'.



Scaramucci wist oude tweets in alle openheid (Foto: ANP)