22-07-2017 20:39

Op de kermis in Tilburg is zaterdagavond een driejarig jongetje zwaargewond geraakt doordat hij uit een wagentje van een attractie is gevallen en daaronder bekneld is geraakt. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, zei de politie.

De brandweer moest er aan te pas komen om het jongetje onder het karretje vandaan te halen. Ook de hulp van de traumahelikopter is ingeroepen.

De politie had de omgeving afgezet om het toegestroomde publiek op afstand te houden.

#kermistilburg Hier foto van vermoedelijk vader en andere mensen die kind proberen te bevrijden pic.twitter.com/mLB1Rg3Zxv — paultjeee (@paulvhalderen) 22 juli 2017

Paniek op de kermis in #Tilburg kindje vast onder een karretje #kermistilburg pic.twitter.com/3QraEFiT0p — paultjeee (@paulvhalderen) 22 juli 2017



Jongetje (3) zwaargewond op kermis Tilburg (Foto: ANP)